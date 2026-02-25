Бывшим полицейским дали по 7,5 года за кражу денег из багажа в Домодедово

Как установило следствие, во время дежурства полицейских из Москвы вылетали в Бишкек двое граждан Кыргызстана. При проверке в аэропорту в их чемоданах нашли 80 млн руб., которые принадлежали другому человеку. Таможенники не допустили багаж к перелету. В комнате невостребованного багажа сотрудники полиции запломбировали чемоданы, но перед этим похитили оттуда 10 млн руб. Пропажу заметил владелец денег, пришедший за чемоданом через три дня.