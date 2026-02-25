Как установило следствие, во время дежурства полицейских из Москвы вылетали в Бишкек двое граждан Кыргызстана. При проверке в аэропорту в их чемоданах нашли 80 млн руб., которые принадлежали другому человеку. Таможенники не допустили багаж к перелету. В комнате невостребованного багажа сотрудники полиции запломбировали чемоданы, но перед этим похитили оттуда 10 млн руб. Пропажу заметил владелец денег, пришедший за чемоданом через три дня.
Бывшим полицейским дали по 7,5 года за кражу денег из багажа в Домодедово
Двух бывших сотрудников линейного управления МВД в аэропорту Домодедово признали виновными в краже и превышении полномочий. Домодедовский горсуд назначил им по 7,5 года колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. руб. каждому, сообщили в пресс-службе подмосковных судов.