Бывшим полицейским дали по 7,5 года за кражу денег из багажа в Домодедово

Двух бывших сотрудников линейного управления МВД в аэропорту Домодедово признали виновными в краже и превышении полномочий. Домодедовский горсуд назначил им по 7,5 года колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. руб. каждому, сообщили в пресс-службе подмосковных судов.

Источник: РИА "Новости"

Как установило следствие, во время дежурства полицейских из Москвы вылетали в Бишкек двое граждан Кыргызстана. При проверке в аэропорту в их чемоданах нашли 80 млн руб., которые принадлежали другому человеку. Таможенники не допустили багаж к перелету. В комнате невостребованного багажа сотрудники полиции запломбировали чемоданы, но перед этим похитили оттуда 10 млн руб. Пропажу заметил владелец денег, пришедший за чемоданом через три дня.