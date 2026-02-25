Ричмонд
Врач и медсестра нижегородского медцентра пострадали при нападении пациента

В Окском межрайонном медцентре Нижнего Новгорода пациент напал на врача-анестезиолога и медсестру, которые получили травмы. Гострудинспекция региона проводит расследование инцидента как несчастного случая на производстве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде рядовая медицинская процедура закончилась тяжелыми травмами для персонала Окского межрайонного медцентра. Пациент напал на врача-анестезиолога и медсестру во время приема, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.

Инцидент произошел, когда медсестра подошла к недавно поступившему мужчине, чтобы измерить артериальное давление. Пациент отреагировал неадекватно и внезапно набросился на женщину. На крики о помощи прибежали коллеги, включая врача-анестезиолога-реаниматолога, однако злоумышленник атаковал и его. Утихомирить нападавшего удалось только после вызова правоохранительных органов.

После инцидента медики обратились в травмпункт. У пострадавших диагностировали переломы костей носа и другие телесные повреждения.

В Гострудинспекции Нижегородской области подчеркнули, что полученные травмы относятся к разряду тяжелых. Ведомство начало официальное расследование происшествия, которое квалифицировано как несчастный случай на производстве.