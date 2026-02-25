Врач и медсестра нижегородского медцентра пострадали при нападении пациента

Инцидент произошел, когда медсестра подошла к недавно поступившему мужчине, чтобы измерить артериальное давление. Пациент отреагировал неадекватно и внезапно набросился на женщину. На крики о помощи прибежали коллеги, включая врача-анестезиолога-реаниматолога, однако злоумышленник атаковал и его. Утихомирить нападавшего удалось только после вызова правоохранительных органов.