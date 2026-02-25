Ущерб более миллиона леев: задержана группа онлайн мошенников в сфере инвестиций

Раскрыли преступную деятельность группировки сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Кишиневского управления полиции.
По материалам расследования, подозреваемые занимались онлайн махинациями через онлайн инвестиции, ущерб составил более одного миллиона леев.
По информации следствия, подозреваемые представлялись инвестиционной платформой и обещали жертвам гарантированную прибыль от операций с иностранной валютой, криптовалютой и драгоценными камнями.
«Данной схемой они убедили 63 летнюю женщину перевести крупные суммы денег несколькими платежами, как переводами через банк, так и наличными», — говорится в пресс-релизе ГИП.
Сотрудники полиции задержали 33 летнего курьера группы в момент получения денег от жертвы. Позже были задержаны и установлены личности еще двоих участников схемы в возрасте 49 и 43 лет. По версии следствия, они отвечали за получение средств и их переводом в виртуальную валюту, после чего отправляли деньги другим участникам преступной схемы.
Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Согласно закону, виновным в совершении данного преступления, грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Следственные действия продолжаются.