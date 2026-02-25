Ущерб более миллиона леев: задержана группа онлайн мошенников в сфере инвестиций

Сотрудники полиции задержали 33 летнего курьера группы в момент получения денег от жертвы. Позже были задержаны и установлены личности еще двоих участников схемы в возрасте 49 и 43 лет. По версии следствия, они отвечали за получение средств и их переводом в виртуальную валюту, после чего отправляли деньги другим участникам преступной схемы.