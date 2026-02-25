В массовой аварии на трассе м-5 в Башкирии пострадали два человека

В Благоварском районе Башкирии на 1387-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств. По данным ГАИ республики, участниками массовой аварии стали КамАЗ, «ГАЗон Некст» и «Лада Ларгус». В результате происшествия водители грузовиков получили травмы и были доставлены в больницу.