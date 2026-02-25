Ричмонд
В массовой аварии на трассе м-5 в Башкирии пострадали два человека

В Благоварском районе столкнулись КамАЗ, «ГАЗон» и легковушка.

Источник: Комсомольская правда

В Благоварском районе Башкирии на 1387-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств. По данным ГАИ республики, участниками массовой аварии стали КамАЗ, «ГАЗон Некст» и «Лада Ларгус». В результате происшествия водители грузовиков получили травмы и были доставлены в больницу.

На участке трассы в районе Первомайского образовалась огромная пробка. Водители сообщают, что уже около часа стоят в заторе, пытаясь объехать место аварии. Движение сильно затруднено.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства ДТП.