Более 30 нарушений правил охоты зафиксировали в Нижегородской области

В Нижегородской области с начала 2026 года выявили 34 административных правонарушения в сфере охоты и два случая браконьерства. В региональном Минлесхозе рассказали, что чаще всего охотники пренебрегали сроками сезона, отправлялись в лес без документов либо применяли запрещенные орудия добычи.
Особое внимание ведомства привлекли факты незаконной добычи животных. В Городецком округе зафиксирована гибель самца и самки лося: животных разделали прямо в охотничьих угодьях. Сама охота, по предварительным данным, велась ночью с автомобиля прямо с дороги. Еще одного лося браконьеры убили в Борском округе. Материалы по этим делам переданы в полицию для поиска преступников и проведения доследственной проверки.
Чтобы пресекать подобное, в регионе работают антибраконьерские группы из охотинспекторов, полицейских и сотрудников Росгвардии. Такой контроль стабильно дает результаты, к примеру, за прошлый год в области выявили 941 нарушение и 31 уголовный факт нелегальной охоты, изъяв у браконьеров 31 единицу оружия.
За подобные преступления предусмотрена не только конфискация техники, но и срок до двух лет тюрьмы. Кроме того, виновные обязаны возместить ущерб: за лося придется выплатить до 400 тысяч рублей, за медведя — до 300 тысяч, а за кабана — до 150 тысяч рублей. Очевидцев нарушений в лесах просят сообщать о них в диспетчерскую службу по телефонам: