Более 30 нарушений правил охоты зафиксировали в Нижегородской области

За подобные преступления предусмотрена не только конфискация техники, но и срок до двух лет тюрьмы. Кроме того, виновные обязаны возместить ущерб: за лося придется выплатить до 400 тысяч рублей, за медведя — до 300 тысяч, а за кабана — до 150 тысяч рублей. Очевидцев нарушений в лесах просят сообщать о них в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (831) 433−22−11 или 8 (800) 200−99−25 .