В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, угрожавшего охраннице музшколы

Защитник «Уфы» не смог объяснить свой поступок и провел ночь в отделении.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали футболиста Илью Агапова, выступающего за местный клуб на правах аренды из московского ЦСКА. По информации SHOT, ночью спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы и начал угрожать охраннице, после чего женщина вызвала Росгвардию.

При задержании защитник не смог объяснить свои действия и провел ночь в отделении полиции.

Напомним, Агапов — воспитанник казанского «Рубина», ранее играл за нижнекамский «Нефтехимик», московский «Спартак-2», «Нижний Новгород» и ЦСКА.