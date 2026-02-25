В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА, угрожавшего охраннице музшколы

В Уфе задержали футболиста Илью Агапова, выступающего за местный клуб на правах аренды из московского ЦСКА. По информации SHOT, ночью спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы и начал угрожать охраннице, после чего женщина вызвала Росгвардию.