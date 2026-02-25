В столкновении двух грузовиков в Башкирии погиб 56-летний мужчина

В Кушнаренковском районе на 23-м километре автодороги Р-240 «Уфа — Оренбург» произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в ГАИ по РБ, около шести часов вечера 56-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигавшийся со стороны Дюртюлей в направлении Уфы, столкнулся с попутным КамАЗом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.