Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столкновении двух грузовиков в Башкирии погиб 56-летний мужчина

В Кушнаренковском районе столкнулись два КамАЗа, водитель погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе на 23-м километре автодороги Р-240 «Уфа — Оренбург» произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГАИ по РБ, около шести часов вечера 56-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигавшийся со стороны Дюртюлей в направлении Уфы, столкнулся с попутным КамАЗом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.