Экс-начальника отдела КФУ отдали под суд за цветочные взятки на 1,5 млн рублей

Утверждается, что мужчина брал деньги у флористов, которые поставляли букеты по заказу вуза.

Источник: Комсомольская правда

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника организационно-протокольного отдела КФУ, обвиняемого в получении взятки. Все материалы были направлены на рассмотрение в суд, сообщает следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, в 2022—2025 годах обвиняемый, занимая указанную должность, систематически получал от поставщиков цветов и флористов деньги за беспрепятственную приемку заказанных вузом товаров, подписание счетов с заведомо завышенным количеством продукции. Общая сумма полученных средств превысила 1,5 миллиона рублей.