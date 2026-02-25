Экс-начальника отдела КФУ отдали под суд за цветочные взятки на 1,5 млн рублей

По версии следствия, в 2022—2025 годах обвиняемый, занимая указанную должность, систематически получал от поставщиков цветов и флористов деньги за беспрепятственную приемку заказанных вузом товаров, подписание счетов с заведомо завышенным количеством продукции. Общая сумма полученных средств превысила 1,5 миллиона рублей.