Жительница Кишинева лишилась более миллиона леев: Мошенники пообещали большую прибыль от вложений в криптовалюту и золото

Правоохранители задержали с поличным 33-летнего курьера группы в момент получения денежных средств от потерпевшей. Впоследствии были установлены и задержаны ещё двое участников в возрасте 49 и 43 лет, которые принимали собранные суммы и конвертировали их в виртуальную валюту с последующим переводом другим лицам, вовлечённым в схему.