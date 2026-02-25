Жительница Кишинева лишилась более миллиона леев: Мошенники пообещали большую прибыль от вложений в криптовалюту и золото

Сотрудники отдела расследования экономических преступлений Управления полиции Кишинева раскрыли деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве с онлайн-инвестициями. По данным полиции, причиненный ущерб превышает один миллион леев.
«Подозреваемые представлялись сотрудниками инвестиционной платформы и, вводя жертву в заблуждение под предлогом получения гарантированной прибыли от операций с иностранной валютой, драгоценными металлами и криптовалютой, убедили 63-летнюю женщину передать крупные суммы денег несколькими траншами как посредством банковских переводов, так и наличными», — сообщили в Управлении полиции Кишинева.
Правоохранители задержали с поличным 33-летнего курьера группы в момент получения денежных средств от потерпевшей. Впоследствии были установлены и задержаны ещё двое участников в возрасте 49 и 43 лет, которые принимали собранные суммы и конвертировали их в виртуальную валюту с последующим переводом другим лицам, вовлечённым в схему.
Подозреваемые задержаны на 72 часа. Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
