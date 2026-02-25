В Башкирии один из братьев-близнецов родился в плодном пузыре

В Буздякском районе Башкирии семья Дмитрия и Гульнур Фидурайкиных стала многодетной после рождения двойни. Мальчики появились на свет с разницей в весе: Владислав весил 2250 граммов, а Вячеслав — 2550 граммов. Причем один из братьев родился в «рубашке», так называют плодный пузырь, который обычно разрывается во время родов. Целым он остается крайне редко, и в народе считается, что такие дети вырастут счастливыми и удачливыми.