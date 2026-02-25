Полиция задержала убийцу советника Януковича в Германии

В Германии задержали предполагаемого убийцу бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича. Юрист Андрей Портнов был убит в мае 2025 года.
Информацию подтвердили в Национальной полиции Испании, ранее о задержании сообщил телеканал Antena 3.
По данным СМИ, подозреваемый — гражданин Украины.
Напомним, Портнова застрелили в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным испанской полиции, в него стреляли двое или трое неизвестных, когда он сидел за рулём автомобиля у входа в школу.
Всего прозвучало пять выстрелов. Преступники скрылись на мотоцикле.
