Мотоциклист в тяжелом состоянии попал в больницу после ДТП в Ростове

Авария произошла днем 25 февраля на Левобережной улице, пострадавшего доставили в Аксайскую ЦРБ.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 25 февраля, в Ростове, на Левобережной улице, в ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Ростовской области.

— Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшего в Центральную районную больницу в городе Аксае, — прокомментировали в областном минздраве. — Медики оценивают его состояние как тяжелое. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь. Для консультации привлекли областных специалистов.

В минздраве обратились к водителям двухколесного транспорта с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать полным комплектом защитной экипировки.

