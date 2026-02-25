Мотоциклист в тяжелом состоянии попал в больницу после ДТП в Ростове

В среду, 25 февраля, в Ростове, на Левобережной улице, в ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Ростовской области.
— Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшего в Центральную районную больницу в городе Аксае, — прокомментировали в областном минздраве. — Медики оценивают его состояние как тяжелое. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь. Для консультации привлекли областных специалистов.
В минздраве обратились к водителям двухколесного транспорта с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать полным комплектом защитной экипировки.
