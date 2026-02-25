Мальчик ранен во время прилёта дрона ВСУ по посёлку в Брянской области

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе посёлок Витемля в Брянской области, в результате чего ранения получил ребёнок. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он добавил, что местный чиновник под продолжающимся огнём ВСУ повёз пострадавшего мальчика к медикам, проявив самоотверженность.