Мальчик ранен во время прилёта дрона ВСУ по посёлку в Брянской области

«В результате намеренного террористического удара, ранен 14-летний ребёнок. Глава Витемлянского сельского поселения Евгений Владимирович Веремьев находился вблизи места атаки, и несмотря на опасность повторной атаки, вывез ребёнка и передал его бригаде скорой помощи», — написал Богмаз.
Ранее также сообщалось, что в Брянской области беспилотники ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших в результате удара по медпункту нет, но здание полностью разрушено.
