Заметили следы: как сотни людей вторые сутки ищут пропавшую в Смоленске девочку

Следователи рассматривают несколько версий о причинах исчезновения Сони. По одной из них, девочку могли похитить. Соседи рассказали, что в последнее время часто видели возле дома подозрительного мужчину. Силовики пообещали установить личность этого человека, но у них нет веских оснований предполагать, что незнакомец может быть причастен к пропаже ребенка. Также жильцы видели, как к дому подъехал и вошел в подъезд еще один неизвестный мужчина, его тоже ищут.