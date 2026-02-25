Заметили следы: как сотни людей вторые сутки ищут пропавшую в Смоленске девочку

Полиция и волонтеры вторые сутки ищут девятилетнюю девочку, пропавшую в Смоленске. Она ушла выгуливать собаку и не вернулась. Когда мать выглянула в окно, увидела во дворе только своего пса. Дочери там не было. Рассматриваются версии о похищении и несчастном случае, возле оврага нашли следы ребенка и собаки. Что могло случиться с девочкой, выясняла «Вечерняя Москва».
Как пропала девочка.
Около 8:00 девятилетняя жительница Смоленска Соня (имя изменено — прим. «ВМ») ушла выгуливать собаку во дворе своего дома на улице Маршала Еременко. Девочка не планировала задерживаться на улице, поэтому не взяла с собой ни ключей, ни телефона, а куртку надела поверх пижамы.
— Девочка ушла гулять с собакой без телефона и без ключей. На ней была пижама, поверх нее надела куртку, то есть далеко она никуда не планировала уйти, — рассказали в правоохранительных органах.
Соня постоянно выгуливала собаку по утрам, обычно это занимало максимум 20 минут. Когда же третьеклассница не вернулась домой спустя 40 минут, мать забеспокоилась и выглянула в окно. Во дворе она увидела только собаку с поводком, валяющимся на земле. Девочки поблизости не было.
Поиски и уголовное дело.
Обеспокоенная мать сразу обратилась в полицию, начались поиски. RT пишет, что сотрудники правоохранительных органов провели поквартирный обход, но никто из соседей не видел ребенка тем утром. Когда Соня гуляла во дворе, ее заметили случайные прохожие, но куда девочка делась позднее, им неизвестно.
Камер видеонаблюдения во дворе, где живет Соня, нет. На записи с камер в соседних дворах девочка не попала. Мэр Смоленска Александр Новиков попросил местных водителей проверить записи своих видеорегистраторов и сообщить, если на кадрах появлялась пропавшая школьница.
— Обращаюсь ко всем, кто находился в это время там или проезжал мимо: пожалуйста, проверьте записи видеорегистраторов, вспомните, не видели ли вы этого ребенка. Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной, — обратился глава города к автомобилистам.
Родители и волонтеры обзвонили все больницы Смоленска, но девочка туда не поступала. Поисковики находятся на связи с городскими учреждениями.
По факту исчезновения девятилетней Сони возбудили уголовное дело об убийстве — это стандартная процедура в случаях с пропажей детей. За поисками следит лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, он затребовал доклад о ходе и результатах разбирательств. Также расследование находится на контроле в смоленской прокуратуре.
Что могло случиться с ребенком.
Следователи рассматривают несколько версий о причинах исчезновения Сони. По одной из них, девочку могли похитить. Соседи рассказали, что в последнее время часто видели возле дома подозрительного мужчину. Силовики пообещали установить личность этого человека, но у них нет веских оснований предполагать, что незнакомец может быть причастен к пропаже ребенка. Также жильцы видели, как к дому подъехал и вошел в подъезд еще один неизвестный мужчина, его тоже ищут.
Еще предполагается, что с девочкой мог произойти несчастный случай. По данным Telegram-канала Shot, примерно в 200 метрах от дома школьницы нашли следы ребенка и собаки. Они ведут в глубокий овраг. Принадлежат ли эти следы Соне и ее псу, предстоит выяснить криминалистам. Также следователи проверяют Солдатское озеро, в котором ранее уже тонули люди. Возле него на ветке обнаружили детскую перчатку. Неизвестно, потеряла ли ее Соня или другой ребенок.
Пропавшего в Петербурге мальчика убил педофил: что случилось с ребенком, где его нашли и кто преступник.
К 25 февраля территория поисков вышла за пределы Смоленска, девочку ищут в соседних городах.
— Отрабатывается в том числе версия, что ребенок может находиться на территории другого региона, — сообщили в правоохранительных органах.
Что известно о девочке и ее семье.
Соня из благополучной семьи, в которой есть еще два ребенка. Младшей девочке пять месяцев. По информации Shot, родители пропавшей школьницы разведены, мать Сони живет с отчимом и находится в декрете.
Отца девочки проверяли на причастность к ее исчезновению, но все подозрения оказались ложными. Узнав о пропаже дочери, мужчина тут же приехал к бывшей жене и стал помогать с поисками.
Смерть Елизаветы Овчинниковой в Зауральском: как пропала, где нашли тело, причина гибели, загадочные обстоятельства.
Ранее Соня никогда не сбегала из дома и была послушным ребенком. Одноклассники говорят, что у девочки была низкая успеваемость в школе. По словам родителей, накануне исчезновения девочка ни с кем не ругалась и вела себя нормально. У них нет предположений, куда могла уйти третьеклассница.
Тем временем в Санкт-Петербурге расследуют убийство девятилетнего мальчика. Ребенок ушел гулять и пропал. Его искали несколько дней, пока следователи не вышли на след мужчины, который мог похитить ребенка. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Оказалось, что ранее он предлагал мальчику деньги за интим. Ребенок рассказал об этом родителям, а те отправили сына обратно к педофилу, решив его пошантажировать.