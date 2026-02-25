СК сообщил о не менее 30 беспилотниках ВСУ, атаковавших завод под Смоленском

Не менее 30 украинских беспилотников атаковали химический завод ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Вооруженные формирования Украины совершили воздушные атаки не менее 30 беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, в результате атаки беспилотников ВСУ на химический завод погибли семь человек. Также отмечалось, что трое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Позднее стало известно, что возникший при атаке беспилотников ВСУ пожар на химзаводе под Смоленском ликвидирован. Губернатор Василий Анохин заявлял, что на месте происшествия продолжают работать спасатели, а также дежурят бригады скорой медицинской помощи.