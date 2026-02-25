Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК сообщил о не менее 30 беспилотниках ВСУ, атаковавших завод под Смоленском

По меньшей мере 30 украинских БПЛА соверщили атаку на химзавод в Смоленской области.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 30 украинских беспилотников атаковали химический завод ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Вооруженные формирования Украины совершили воздушные атаки не менее 30 беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в результате атаки беспилотников ВСУ на химический завод погибли семь человек. Также отмечалось, что трое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Позднее стало известно, что возникший при атаке беспилотников ВСУ пожар на химзаводе под Смоленском ликвидирован. Губернатор Василий Анохин заявлял, что на месте происшествия продолжают работать спасатели, а также дежурят бригады скорой медицинской помощи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше