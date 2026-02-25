Журналист Ильев рассказал, почему футболиста Агапова задержали в Уфе

— Врет Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси — оно не приехало. Решил: пройду два квартала. В мороз околел и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку, — написал Ильев в своем Telegram-канале.