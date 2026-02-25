Журналист Ильев рассказал, почему футболиста Агапова задержали в Уфе

Журналист Сергей Ильев в среду, 25 февраля, рассказал, почему футболиста ЦСКА Илью Агапова задержали в Уфе.
Ранее Shot писал, что причиной задержания стало то, что в ночь с 24 на 25 февраля спортсмен якобы пробрался в здание музыкальной школы в состоянии опьянения и стал угрожать охраннице. Женщина вызвала Росгвардию. Журналисты отметили, что Агапова задержали, ночь он провел в отделении полиции.
— Врет Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси — оно не приехало. Решил: пройду два квартала. В мороз околел и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку, — написал Ильев в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, Агапов просидел в участке сутки, его уже отпустили. Он добавил, что только после этого информация распространилась в Сети.
В декабре прошлого года в СМИ сообщили, что в Москве правоохранители задержали футболиста Артура Закиева, который выступает за одну из команд Медиалиги. По данным журналистов, спортсмен перевозил наркотики под видом лекарства. В частности, Закиев получил сумку с примерно 1,5 миллиона рублей и должен был обменять деньги на товар.