Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

«К глубокой скорби, в результате атаки погиб 62-летний мужчина. Самые искренние соболезнования семье. Также пострадал 33-летний мужчина, у него осколочные ранения. Ему оказана первая медпомощь, уточняем состояние и, в случае необходимости, госпитализируем в больницу», — написал глава региона в своём телеграм-канале.