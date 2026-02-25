Ричмонд
В уфимском воздухе обнаружили превышение этилбензола

На улице Ульяновых уровень опасного вещества оказался выше нормы в 1,2 раза.

Источник: Комсомольская правда

Башгидрометцентр зафиксировал превышение вредных веществ в воздухе Уфы 20 февраля. На улице Ульяновых, 57 уровень этилбензола оказался выше предельно допустимой концентрации в 1,2 раза. По остальным загрязняющим веществам превышений не обнаружено.

Ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил минэкологии усилить контроль за качеством воздуха в промышленных центрах республики. На совещании, посвященном охране атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, он отметил, что регион стабильно входит в число лидеров Приволжского федерального округа по объему выбросов. Ежегодно в республике выбрасывается около 570 тысяч тонн загрязняющих веществ, основная доля приходится на предприятия нефтегазового сектора, химической промышленности и теплоэнергетики.

Назаров подчеркнул, что особенно много жалоб от населения поступает в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Только за январь 2026 года зафиксировано 177 обращений: 49 по Уфе и 128 по Стерлитамаку.

