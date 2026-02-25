В уфимском воздухе обнаружили превышение этилбензола

Ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил минэкологии усилить контроль за качеством воздуха в промышленных центрах республики. На совещании, посвященном охране атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, он отметил, что регион стабильно входит в число лидеров Приволжского федерального округа по объему выбросов. Ежегодно в республике выбрасывается около 570 тысяч тонн загрязняющих веществ, основная доля приходится на предприятия нефтегазового сектора, химической промышленности и теплоэнергетики.