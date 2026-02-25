К берегам Пхукета выносит мазут с потерпевшего крушение контейнеровоза

Судно затонуло 8 февраля в 7 км от мыса Промтеп. На его борту находилось около 130 тонн топлива. Нефтяное пятно растянулось на 7,5 км в длину и до 1,5 км в ширину — на воде видна масляная плёнка, чёрные пятна цепляются к лодкам.
Самые засорённые участки — Банана-Бич на острове Корал и пляж Паток на острове Рача-Яй, куда регулярно ходят экскурсионные катера. Отдыхающие описывают загрязнение как мелкие чёрные камни, которые сложно заметить невооружённым глазом.
В год Пхукет посещают около двух миллионов туристов из России. Сейчас на острове — больше 50 тысяч россиян. Предупреждений об экологической катастрофе от гидов не поступало.
Напомним, контейнеровоз Sealloyd Arc шёл под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш. Крушение произошло 8 февраля, на борту находились 16 членов экипажа, их всех эвакуировали. Судно перевозило 14 контейнеров с опасными веществами. В тот же день протяжённость разлива нефтепродуктов превысила 7 километров. Угроза для экологии и туризма сохраняется, власти Таиланда пока не комментируют масштабы последствий.
