К берегам Пхукета выносит мазут с потерпевшего крушение контейнеровоза

Напомним, контейнеровоз Sealloyd Arc шёл под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш. Крушение произошло 8 февраля, на борту находились 16 членов экипажа, их всех эвакуировали. Судно перевозило 14 контейнеров с опасными веществами. В тот же день протяжённость разлива нефтепродуктов превысила 7 километров. Угроза для экологии и туризма сохраняется, власти Таиланда пока не комментируют масштабы последствий.