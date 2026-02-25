Организатора похищения москвички из-за квартиры задержали в Наро-Фоминске

Правоохранителям удалось задержать в Наро-Фоминске женщину, которую подозревают в организации похищения жительницы Москвы из-за квартиры. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, во время оперативной работы и анализа записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска отыскали и задержали в Наро-Фоминске 42-летнюю жительницу Калужской области. По данным следствия, именно она руководила этой преступной схемой.
Заявление о пропаже родственницы поступило от 56-летнего мужчины. Предварительно, злоумышленники обманом уговорили 48-летнюю москвичку сесть в машину, чтобы завладеть ее жильем. Женщину увезли в Калужскую область и, угрожая насилием, заставили подписать документы на передачу прав собственности на квартиру.
Потерпевшая согласилась на требования из-за опасений за свою безопасность, однако переоформить квартиру преступникам не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Задержанная арестована. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой и соучастники преступления, передает ТАСС.