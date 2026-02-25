Организатора похищения москвички из-за квартиры задержали в Наро-Фоминске

По словам представителей ведомства, во время оперативной работы и анализа записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска отыскали и задержали в Наро-Фоминске 42-летнюю жительницу Калужской области. По данным следствия, именно она руководила этой преступной схемой.