Ростовчанка украла карту и наняла незнакомку для снятия денег через банкомат

Как выяснили полицейские, женщина узнала о наличии карты у потерпевшего и тайно похитила её, пока тот отдыхал в компании. Чтобы не попасть на камеры, она нашла в другом городе незнакомую девушку и попросила снять деньги. Ничего не подозревающая гражданка выполнила просьбу и передала наличные злоумышленнице. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.