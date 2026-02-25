Ростовчанка украла карту и наняла незнакомку для снятия денег через банкомат

В Ростове задержали женщину, которая украла чужую карту и хотела подставить ничего не подозревающую жертву. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
В полицию обратился житель соседней республики. Он сообщил, что с его банковской карты пропали деньги. Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемую — ею оказалась местная жительница 1994 года рождения.
Как выяснили полицейские, женщина узнала о наличии карты у потерпевшего и тайно похитила её, пока тот отдыхал в компании. Чтобы не попасть на камеры, она нашла в другом городе незнакомую девушку и попросила снять деньги. Ничего не подозревающая гражданка выполнила просьбу и передала наличные злоумышленнице. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счета. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.