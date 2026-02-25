В Красноярском крае кадровик похитила более ₽30,5 млн за счет «мертвых душ»

По версии следствия, 41-летняя руководительница отдела кадров одного из дочерних предприятий крупного промышленного предприятия в 2015 году фиктивно оформила на работу восьмерых своих знакомых. По данным следствия, эти люди числились в штате и получали премии, однако на территорию завода не проходили ни разу, электронные пропуска для них не оформлялись, а рабочие места — не оборудовались. Кадровик регулярно предоставляла в бухгалтерию фиктивные документы и сведения о работе восьми граждан, а на их счета начислялись выплаты, которые те перечисляли на личные счета подозреваемой.