9news: в Австралии ученики прятались из-за мужчины с игрушечным пистолетом

В трех учебных заведениях Австралии прервали занятия из-за «подозрительного человека».

Источник: Аргументы и факты

В австралийском городе Аделаида три учебных заведения прекратили занятия из-за «подозрительного человека», ученикам пришлось прятаться, передает 9news.

По данным телеканала, полицейские получили информацию о «подозрительном человеке». Тогда в трех учебных заведениях прервали занятия, а ученики начали прятаться, в частности, в шкафах.

Впоследствии стало известно, что «подозрительным человеком» был сотрудник школы, который носил с собой игрушечный пистолет.

«Полиция провела заключительный обыск территории, прежде чем разрешить заведениям возобновить работу и занятия в обычном режиме во второй половине дня», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что жительнице Швейцарии дали тюремный срок за покупку игрушечного пистолета.