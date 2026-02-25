Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за 6 часов сбила 13 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчётами были уничтожены 13 БПЛА самолётного типа.

Больше всего дронов — 5 — ликвидировали над акваторией Чёрного моря. Ещё по 3 беспилотника сбиты над территориями Курской области и Республики Крым, а также 2 БПЛА — над Брянской областью. Жертв и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские системы ПВО отразили 69 украинских дронов. Основной удар пришёлся на Брянскую область — там сбили 24 беспилотника. Ещё 18 подавили в небе над Крымом, 14 — над Смоленщиной. По три аппарата ликвидировали в Тульской, Орловской областях и над Чёрным морем, а также по одному — в Курской, Калужской, Белгородской областях и Московском регионе.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше