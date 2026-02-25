ПВО за 6 часов сбила 13 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

Больше всего дронов — 5 — ликвидировали над акваторией Чёрного моря. Ещё по 3 беспилотника сбиты над территориями Курской области и Республики Крым, а также 2 БПЛА — над Брянской областью. Жертв и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские системы ПВО отразили 69 украинских дронов. Основной удар пришёлся на Брянскую область — там сбили 24 беспилотника. Ещё 18 подавили в небе над Крымом, 14 — над Смоленщиной. По три аппарата ликвидировали в Тульской, Орловской областях и над Чёрным морем, а также по одному — в Курской, Калужской, Белгородской областях и Московском регионе.
