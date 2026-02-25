В Москве прекратили дело пластических хирургов клиники, где умер пациент

Савёловский суд Москвы прекратил уголовное преследование Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева из-за истечения сроков давности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Указанные врачи провели пластическую операцию, после которой пациент скончался. Против них было возбуждено уголовное дело.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы 25 февраля 2026 года прекращено уголовное дело в отношении Елагина И. Б. и Кадзаева Т. Б. — хирургов клиники эстетической медицины, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится в публикации.
В феврале 2024 года в клинике IQ Plastique, руководимой Елагиным, хирурги провели операцию пациенту. На следующий день после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния и вернулся в клинику для повторной операции. Несмотря на вмешательство, его состояние продолжало ухудшаться. В результате пациента госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и скончался.
Уголовное дело передали в суд настолько поздно, что через 20 дней должен был полностью истечь срок привлечения к ответственности. В результате суд вынес представление следственным органам за нерасторопность.
