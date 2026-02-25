В Москве прекратили дело пластических хирургов клиники, где умер пациент

В феврале 2024 года в клинике IQ Plastique, руководимой Елагиным, хирурги провели операцию пациенту. На следующий день после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния и вернулся в клинику для повторной операции. Несмотря на вмешательство, его состояние продолжало ухудшаться. В результате пациента госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и скончался.