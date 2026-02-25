Убийца на вилле Трампа: кто проник с дробовиком и канистрой в Мар-а-Лаго

Инцидент произошел около 1:30 ночи у северных ворот Мар-а-Лаго в Палм-Бич. По данным полиции и Секретной службы, Мартин оказался внутри охраняемого периметра, имея при себе дробовик и канистру с топливом. У него потребовали бросить предметы, после чего Мартин опустил канистру, но поднял оружие «в положение для стрельбы». Тогда два агента и заместитель шерифа открыли огонь. Дональда Трампа в резиденции не было.