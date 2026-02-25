Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийца на вилле Трампа: кто проник с дробовиком и канистрой в Мар-а-Лаго

Застреленный у Мар-а-Лаго мужчина оказался 21-летним художником из Северной Каролины Остином Такером Мартином. Что известно о нем и о ходе расследования.

Источник: Аргументы и факты

Мужчиной, которого Секретная служба застрелила у резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго, был 21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины. Семья заявляла о его пропаже накануне, а следователи сейчас восстанавливают маршрут и мотивы.

Что произошло у Мар-а-Лаго.

Инцидент произошел около 1:30 ночи у северных ворот Мар-а-Лаго в Палм-Бич. По данным полиции и Секретной службы, Мартин оказался внутри охраняемого периметра, имея при себе дробовик и канистру с топливом. У него потребовали бросить предметы, после чего Мартин опустил канистру, но поднял оружие «в положение для стрельбы». Тогда два агента и заместитель шерифа открыли огонь. Дональда Трампа в резиденции не было.

Как он проник на территорию.

Следствие считает, что Мартин вошел через северные ворота в момент, когда они открылись для выезда другого транспорта, и оказался на территории пешком.

Что известно об Остине Такере Мартине.

ФБР официально назвало погибшего: Остин Такер Мартин, 21 год, округ Мур (Северная Каролина).

Ряд СМИ описывает его как художника, который публиковал иллюстрации и рисунки гольф-пейзажей и интересовался гольф-клубами.

Сообщалось также, что Мартин работал смотрителем территории в гольф-клубе Pine Needles в Северной Каролине.

Заявление семьи о пропаже.

По данным СМИ, родственники сообщили о пропаже Мартина незадолго до событий во Флориде.

ФБР заявило, что опрашивает семью, друзей и знакомых, а также изучает его цифровые устройства и активность в соцсетях.

Оружие и версия о покупке по дороге.

Секретная служба сообщала, что Мартин, вероятно, приобрел дробовик уже по пути на юг. В его машине позже нашли коробку от оружия.

Что проверяют ФБР и Секретная служба.

ФБР ведет расследование и собирает «таймлайн» передвижений Мартина: остановки, покупки, контакты по дороге из Северной Каролины в округ Палм-Бич, а также возможный мотив.

Власти просили жителей в районе Мар-а-Лаго проверить записи домашних камер наблюдения за ночь инцидента.

Что говорили о нем знакомые и родственники.

По данным СМИ, двоюродный брат Мартина утверждал, что тот был «очень тихим», не проявлял интереса к оружию и казался неопытным в обращении с ним.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше