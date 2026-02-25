Убийца на вилле Трампа: кто проник с дробовиком и канистрой в Мар-а-Лаго

Мужчиной, которого Секретная служба застрелила у резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго, был 21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины. Семья заявляла о его пропаже накануне, а следователи сейчас восстанавливают маршрут и мотивы.
Что произошло у Мар-а-Лаго.
Инцидент произошел около 1:30 ночи у северных ворот Мар-а-Лаго в Палм-Бич. По данным полиции и Секретной службы, Мартин оказался внутри охраняемого периметра, имея при себе дробовик и канистру с топливом. У него потребовали бросить предметы, после чего Мартин опустил канистру, но поднял оружие «в положение для стрельбы». Тогда два агента и заместитель шерифа открыли огонь. Дональда Трампа в резиденции не было.
Как он проник на территорию.
Следствие считает, что Мартин вошел через северные ворота в момент, когда они открылись для выезда другого транспорта, и оказался на территории пешком.
Что известно об Остине Такере Мартине.
ФБР официально назвало погибшего: Остин Такер Мартин, 21 год, округ Мур (Северная Каролина).
Ряд СМИ описывает его как художника, который публиковал иллюстрации и рисунки гольф-пейзажей и интересовался гольф-клубами.
Сообщалось также, что Мартин работал смотрителем территории в гольф-клубе Pine Needles в Северной Каролине.
Заявление семьи о пропаже.
По данным СМИ, родственники сообщили о пропаже Мартина незадолго до событий во Флориде.
ФБР заявило, что опрашивает семью, друзей и знакомых, а также изучает его цифровые устройства и активность в соцсетях.
Оружие и версия о покупке по дороге.
Секретная служба сообщала, что Мартин, вероятно, приобрел дробовик уже по пути на юг. В его машине позже нашли коробку от оружия.
Что проверяют ФБР и Секретная служба.
ФБР ведет расследование и собирает «таймлайн» передвижений Мартина: остановки, покупки, контакты по дороге из Северной Каролины в округ Палм-Бич, а также возможный мотив.
Власти просили жителей в районе Мар-а-Лаго проверить записи домашних камер наблюдения за ночь инцидента.
Что говорили о нем знакомые и родственники.
По данным СМИ, двоюродный брат Мартина утверждал, что тот был «очень тихим», не проявлял интереса к оружию и казался неопытным в обращении с ним.