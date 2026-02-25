В Смоленске расширили территорию поисков пропавшей девочки

Ранее сообщалось, что девочка проживает в полной семье: с матерью, отчимом и двумя детьми, в том числе пятимесячным ребенком. Семья на учете не состоит. В день исчезновения школьница вышла из дома на улице Маршала Еременко, одетая поверх пижамы, без телефона и ключей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В поисках задействованы полиция и добровольцы, проводится поквартирный обход и изучаются записи камер видеонаблюдения.