В Смоленске расширили территорию поисков пропавшей девочки

Следователи увеличили территорию поисков девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске утром 24 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Поиски девятилетней девочки, пропавшей в Смоленской области, расширены, сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствием принято решение увеличить территорию обследования. Проводятся масштабные мероприятия, отрабатываются различные версии исчезновения ребенка, осматриваются изъятые предметы и выполняются иные следственные действия, направленные на установление местонахождения школьницы.

По данным региональных прокуратуры и СУ СК, утром 24 февраля около 8.00 девочка вышла выгуливать той-терьера и не вернулась домой. Собака позже пришла одна. Возбуждено уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения. В правоохранительных органах уточнили, что ранее ребенок из дома не уходил и отправился на прогулку без телефона.

Ранее сообщалось, что девочка проживает в полной семье: с матерью, отчимом и двумя детьми, в том числе пятимесячным ребенком. Семья на учете не состоит. В день исчезновения школьница вышла из дома на улице Маршала Еременко, одетая поверх пижамы, без телефона и ключей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В поисках задействованы полиция и добровольцы, проводится поквартирный обход и изучаются записи камер видеонаблюдения.