Найденная детская перчатка не имеет отношения к пропавшей девочке в Смоленске

Найденная детская перчатка не имеет отношения к пропавшей в Смоленске девочке. Об этом ТАСС сообщили в поисково-спасательном отряде «Сальвар».
«Детская перчатка действительно найдена, но она, по нашим данным, не пропавшего ребенка», — заявил один из волонтеров.
Напомним, уже вторые сутки в регионе пытаются выяснить, куда пропала девятилетняя девочка из Смоленска. Девочка вышла погулять с собакой и не вернулась обратно домой. Недалеко от места пропажи нашли в озере детскую перчатку.
При этом по камерам видеонаблюдения не видно, как ребенок вообще выходил из подъезда. Однако не исключается, что девочка могла выйти через черный ход через пожарную лестницу.
Также сайт KP.RU писал, что на данный момент нет прямых улик, указывающих на похищение ребенка злоумышленниками.