Зону поиска пропавшей в Смоленске девятилетней девочки расширили

Следственный комитет России расширил зону поисков девятилетней девочки Александры Фоменковой, которая пропала в Смоленской области. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас проводятся масштабные мероприятия на увеличенной территории. Следователи последовательно проверяют все возможные версии исчезновения ребенка.

— Производятся осмотры изъятых в ходе расследования предметов, проводятся иные следственные действия, направленные на установление местонахождения девочки, — передает официальный Telegram-канал СКР.

Утром 24 февраля девятилетняя девочка пошла гулять с собакой во двор на улице Маршала Еременко и затем пропала. Когда мама девочки спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках ребенка задействовано более 200 человек.

Управление СКР по Смоленской области возбудило уголовное дело для выяснения обстоятельств исчезновения школьницы. Правоохранители выдвинули версию о том, что Фоменкова может находиться на территории другого региона.