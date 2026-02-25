Зону поиска пропавшей в Смоленске девятилетней девочки расширили

Утром 24 февраля девятилетняя девочка пошла гулять с собакой во двор на улице Маршала Еременко и затем пропала. Когда мама девочки спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках ребенка задействовано более 200 человек.