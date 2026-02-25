В Ленинградской области подросток убил отца ножом

По данным следствия, несовершеннолетний находился в бане, расположенной на дачном участке в поселке Кротово Приозерского района Ленинградской области. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений он нанес отцу один удар ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.