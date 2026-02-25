В Ленинградской области подросток убил отца ножом

В Ленинградской области 15-летний подросток подозревается в убийстве собственного отца. Трагедия произошла на дачном участке в поселке Кротово, сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.
Следственным отделом по городу Приозерску следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, несовершеннолетний находился в бане, расположенной на дачном участке в поселке Кротово Приозерского района Ленинградской области. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений он нанес отцу один удар ножом в область шеи. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Подросток задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С его участием проводятся следственные действия. В суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Кроме того, следственный орган даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики.