15-летнюю девушку отправили в камеру за поджог АЗС

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 15-летнюю девушку по обвинению в совершении террористического акта. Юная жительница северной столицы, задержанная после поджога топливораздаточной колонки в Приморском районе, проведет в СИЗО как минимум два месяца. Согласно решению инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 22 апреля 2026 года.