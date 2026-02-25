Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток в Ленобласти зарезал отца во время ссоры в бане

15-летний подросток во время ссоры пырнул отца ножом в бане в Ленинградской области, его задержали. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

15-летний подросток во время ссоры пырнул отца ножом в бане в Ленинградской области, его задержали. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Кротово Приозерского района Ленинградской области.

— В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес своему отцу один удар ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия, — говорится в материале.

В отношении школьника возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает официальный сайт СК.

Ранее 17-летний подросток в Архангельской области зарезал спящую мать, после чего спрятал ее тело в погребе. Юноша неожиданно напал на 51-летнюю мать и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте. После несовершеннолетний решил скрыться — для этого он спрятал мертвую родственницу в подвале и сбежал.