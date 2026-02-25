Подросток в Ленобласти зарезал отца во время ссоры в бане

Ранее 17-летний подросток в Архангельской области зарезал спящую мать, после чего спрятал ее тело в погребе. Юноша неожиданно напал на 51-летнюю мать и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте. После несовершеннолетний решил скрыться — для этого он спрятал мертвую родственницу в подвале и сбежал.