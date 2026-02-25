Подросток в Ленобласти зарезал отца во время ссоры в бане

15-летний подросток во время ссоры пырнул отца ножом в бане в Ленинградской области, его задержали. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СК.
По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Кротово Приозерского района Ленинградской области.
— В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес своему отцу один удар ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия, — говорится в материале.
В отношении школьника возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает официальный сайт СК.
Ранее 17-летний подросток в Архангельской области зарезал спящую мать, после чего спрятал ее тело в погребе. Юноша неожиданно напал на 51-летнюю мать и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте. После несовершеннолетний решил скрыться — для этого он спрятал мертвую родственницу в подвале и сбежал.