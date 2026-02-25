Ричмонд
Жительница Ставрополья оформила на себя машину погибшего на СВО парня

20-летнюю жительницу Ставрополья обвиняют в краже трех миллионов рублей у погибшего на СВО молодого человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ставропольском крае перед судом предстанет 20-летняя жительница Михайловска, которую обвиняют в краже крупной суммы денег и мошенничестве. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на краевое управление МВД России.

По данным следствия, девушка воспользовалась мобильным приложением банка, которое осталось в телефоне ее погибшего в зоне спецоперации молодого человека. Она перевела на свой личный счет около 3 миллионов рублей, принадлежавших погибшему.

Кроме того, фигурантка попыталась завладеть его автомобилем. Для этого она подделала подпись владельца в договоре купли-продажи и переоформила машину на себя.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

