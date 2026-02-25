Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровик похитила более 30 миллионов рублей за счет «мертвых душ»

В Железногорске сотрудники ФСБ и полиции раскрыли аферу с «мертвыми душами», продолжавшуюся почти десять лет. Об этом в среду, 25 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

В Железногорске сотрудники ФСБ и полиции раскрыли аферу с «мертвыми душами», продолжавшуюся почти десять лет. Об этом в среду, 25 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Следствие установило, что 41-летняя кадровик одного из предприятий в 2015 году фиктивно трудоустроила восемь знакомых. Они числились в штате и получали премии, однако не работали на заводе и не получали пропуска. Женщина регулярно предоставляла в бухгалтерию фиктивные документы и сведения об их работе.

— На счета восьми граждан начислялись заработная плата и премиальные выплаты. После получения денежных средств знакомые подозреваемой перечисляли их обратно на ее личные счета. В результате мошеннических действий предприятию был нанесен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 30,5 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере с возможным сроком до 10 лет лишения свободы. Женщину задержали и отправили в СИЗО, передает Telegram-канал ведомства.

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина трудоустроила в вуз своего знакомого, однако тот не проработал ни дня. Благодаря этому она могла получить около 10 миллионов рублей. Женщину задержали в апреле прошлого года. Впоследствии она признала вину в преступлении. Какой срок грозит экс-ректору ПсковГУ — в материале «Вечерней Москвы».