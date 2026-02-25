Кадровик похитила более 30 миллионов рублей за счет «мертвых душ»

Следствие установило, что 41-летняя кадровик одного из предприятий в 2015 году фиктивно трудоустроила восемь знакомых. Они числились в штате и получали премии, однако не работали на заводе и не получали пропуска. Женщина регулярно предоставляла в бухгалтерию фиктивные документы и сведения об их работе.