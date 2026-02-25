В гибели трех человек от угарного газа в Тульской области обвинили слесаря

По версии следствия, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования не провел надлежащим образом техобслуживание газового оборудования в квартире дома по улице Горняков в Болохове. В результате неполадки, которые привели к скоплению угарного газа в квартире, не были выявлены своевременно, что привело к гибели мужчины, его дочери и сына, полагают следователи.