Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В гибели трех человек от угарного газа в Тульской области обвинили слесаря

По версии следствия, мужчина и двое детей в Болохово скончались из-за проблем с газовым оборудованием в квартире.

Источник: Аргументы и факты

Обвинение по делу о гибели мужчины и двух его детей 17 и 19 лет Болохово из-за отравления угарным газом предъявлено слесарю, сообщило в своем Telegram-канале СУ СК по Тульской области.

По версии следствия, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования не провел надлежащим образом техобслуживание газового оборудования в квартире дома по улице Горняков в Болохове. В результате неполадки, которые привели к скоплению угарного газа в квартире, не были выявлены своевременно, что привело к гибели мужчины, его дочери и сына, полагают следователи.

Слесаря обвинили в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть трех человек (часть 3 статья 238 УК РФ), сообщили в ведомстве. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее сообщалось, что собственница квартиры и три сотрудника обслуживающей газовое оборудование коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли и пострадали люди.