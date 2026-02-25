В гибели трех человек от угарного газа в Тульской области обвинили слесаря

Обвинение по делу о гибели мужчины и двух его детей 17 и 19 лет Болохово из-за отравления угарным газом предъявлено слесарю, сообщило в своем Telegram-канале СУ СК по Тульской области.
По версии следствия, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования не провел надлежащим образом техобслуживание газового оборудования в квартире дома по улице Горняков в Болохове. В результате неполадки, которые привели к скоплению угарного газа в квартире, не были выявлены своевременно, что привело к гибели мужчины, его дочери и сына, полагают следователи.
Слесаря обвинили в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть трех человек (часть 3 статья 238 УК РФ), сообщили в ведомстве. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Ранее сообщалось, что собственница квартиры и три сотрудника обслуживающей газовое оборудование коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли и пострадали люди.