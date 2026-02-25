Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвакуация объявлена в деревне Пушкарево после атаки ВСУ на химзавод

Жителей деревни Пушкарево в Смоленской области эвакуировали после атаки БПЛА ВСУ на химический завод, сообщил губернатор Василий Анохин.

Источник: Аргументы и факты

Эвакуация жителей деревни Пушкарево проведена после атаки ВСУ на химический завод в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, решение принято в целях обеспечения безопасности населения после удара беспилотников по предприятию по производству азотных удобрений ПАО «Дорогобуж».

Глава региона подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь и поддержку. Пострадавшие госпитализированы в районные больницы, к работе привлечены медицинские специалисты и клинические психологи.

Ранее сообщалось, что утром 25 февраля Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА. По данным Следственного комитета, по территории предприятия было нанесено не менее 30 ударов беспилотниками, снаряженными взрывными устройствами. В результате погибли семь человек, еще десять получили ранения. Повреждены элементы промышленной инфраструктуры и специализированная техника. В регионе для оценки последствий привлечены специалисты профильных ведомств, школы переведены на дистанционный режим, детские сады временно закрыты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше