Эвакуация объявлена в деревне Пушкарево после атаки ВСУ на химзавод

Эвакуация жителей деревни Пушкарево проведена после атаки ВСУ на химический завод в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, решение принято в целях обеспечения безопасности населения после удара беспилотников по предприятию по производству азотных удобрений ПАО «Дорогобуж».
Глава региона подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь и поддержку. Пострадавшие госпитализированы в районные больницы, к работе привлечены медицинские специалисты и клинические психологи.
Ранее сообщалось, что утром 25 февраля Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА. По данным Следственного комитета, по территории предприятия было нанесено не менее 30 ударов беспилотниками, снаряженными взрывными устройствами. В результате погибли семь человек, еще десять получили ранения. Повреждены элементы промышленной инфраструктуры и специализированная техника. В регионе для оценки последствий привлечены специалисты профильных ведомств, школы переведены на дистанционный режим, детские сады временно закрыты.