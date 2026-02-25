Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США

Уточняется, что катер с номером FL7726SH нашли сегодня утром примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Его перехватило подразделение пограничных войск Министерства внутренних дел Кубы в составе пяти человек.