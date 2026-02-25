Ричмонд
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США

МЕХИКО, 25 фев — РИА Новости. Катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, заявило МВД республики.

Источник: Mark Scott Johnson/CC BY 2.0

«С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения», — говорится в публикации.

Уточняется, что катер с номером FL7726SH нашли сегодня утром примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Его перехватило подразделение пограничных войск Министерства внутренних дел Кубы в составе пяти человек.

Раненных во время перестрелки эвакуировали, им оказали медицинскую помощь.

Конгрессмен США Карлос Хименес призвал к немедленному расследованию инцидента.

