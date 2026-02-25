Семья в Тверской области погибла от отравления угарным газом из-за слесаря

Семья из трех человек, мужчина и двое его детей 17 и 19 лет, погибли в городе Болохово из-за отравления угарным газом. Обвинение по делу предъявили слесарю. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Тверской области.