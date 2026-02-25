Семья в Тверской области погибла от отравления угарным газом из-за слесаря

Семья из трех человек, мужчина и двое его детей 17 и 19 лет, погибли в городе Болохово из-за отравления угарным газом. Обвинение по делу предъявили слесарю. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Тверской области.
По словам представителей ведомства, трагедия произошла из-за того, что слесарь не выполнил должным образом техобслуживание газового оборудования в квартире на улице Горняков. По версии следствия, из-за этой небрежности не были вовремя обнаружены неисправности, которые и привели к скоплению смертельного угарного газа.
— Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, — передает официальный Telegram-канал регионального управления СК.
Ранее подобная трагедия случилась в одном из жилых домов в городе Балаково Саратовской области. Там от отравления угарным газом скончались шесть человек. Следователи установили личности четырех погибших.