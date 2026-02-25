В США в мусорном баке нашли преступника, скрывающегося от полиции

В Соединенных Штатах мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами, обнаружили в мусорном баке, пишет Huff Post.
Происшествие случилось в городе Хьюбер-Хайтс (Огайо) в понедельник, 23 февраля. Его зафиксировал видеорегистратор полицейского автомобиля.
На кадрах видно, как работник коммунальной службы, остановившись на перекрестке для опустошения бака, уже подкатил его к грузовику, но, увидев внутри человека, стал жестикулировать, чтобы привлечь внимание офицеров.
После этого из контейнера выбрался человек в темной куртке и побежал по дороге. Полицейский устремился за ним в погоню и догнал беглеца, который в процессе даже потерял обувь.
Как установили позднее, задержанный был водителем автомобиля, остановленного патрулем. Для его поимки территория была оцеплена. После задержания стражи порядка поблагодарили работника службы уборки за внимательность.
