Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США в мусорном баке нашли преступника, скрывающегося от полиции

Американца, скрывающегося от полиции, нашли в мусорном баке.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами, обнаружили в мусорном баке, пишет Huff Post.

Происшествие случилось в городе Хьюбер-Хайтс (Огайо) в понедельник, 23 февраля. Его зафиксировал видеорегистратор полицейского автомобиля.

На кадрах видно, как работник коммунальной службы, остановившись на перекрестке для опустошения бака, уже подкатил его к грузовику, но, увидев внутри человека, стал жестикулировать, чтобы привлечь внимание офицеров.

После этого из контейнера выбрался человек в темной куртке и побежал по дороге. Полицейский устремился за ним в погоню и догнал беглеца, который в процессе даже потерял обувь.

Как установили позднее, задержанный был водителем автомобиля, остановленного патрулем. Для его поимки территория была оцеплена. После задержания стражи порядка поблагодарили работника службы уборки за внимательность.

Ранее сообщалось, что в США при стрельбе на школьном хоккейном матче погибли три человека.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше