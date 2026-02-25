Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

По данным полиции, лодку с номером FL7726SH обнаружили утром 25 февраля примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара.
«С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, в результате чего командир кубинского судна получил ранения», — сообщили в ведомстве.
В министерстве рассказали, что пограничники открыли ответный огонь, в результате четверо нападавших с катера были убиты, шестеро получили ранения. Раненым в ходе перестрелки оказали медпомощь.
В перехвате судна участвовали пять сотрудников подразделения пограничных войск МВД Кубы, сообщили в ведомстве.
Напомним, источник в Белом доме сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком 94-летнего кубинского экс-лидера Рауля Кастро. По словам источника, позиция Вашингтона заключается в том, что действующий режим должен уйти.