За три часа над Россией сбили 60 украинских беспилотников

А с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчётами были уничтожены 13 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов — пять — ликвидировали над акваторией Чёрного моря. Ещё по три беспилотника сбиты над территориями Курской области и Республики Крым, а также два БПЛА — над Брянской областью.