За три часа над Россией сбили 60 украинских беспилотников

С 20:00 до 23:00 мск дежурные расчёты ПВО ликвидировали 27 дронов над территорией Республики Крым, 17 — над Белгородской областью, девять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над Курской областью и три — над Брянской областью.
А с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчётами были уничтожены 13 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов — пять — ликвидировали над акваторией Чёрного моря. Ещё по три беспилотника сбиты над территориями Курской области и Республики Крым, а также два БПЛА — над Брянской областью.
