Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три часа над Россией сбили 60 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 до 23:00 мск дежурные расчёты ПВО ликвидировали 27 дронов над территорией Республики Крым, 17 — над Белгородской областью, девять — над акваторией Чёрного моря, четыре — над Курской областью и три — над Брянской областью.

А с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчётами были уничтожены 13 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов — пять — ликвидировали над акваторией Чёрного моря. Ещё по три беспилотника сбиты над территориями Курской области и Республики Крым, а также два БПЛА — над Брянской областью.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше