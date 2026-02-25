Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 60 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 27 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, еще девять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью, три — над Брянской областью.

В этот же день стало известно, что украинская армия уничтожила дронами фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области. Помимо этого, ВСУ также атаковали беспилотниками-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа.

