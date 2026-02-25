Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Markiza: в Словакии при сходе снежной лавины погибли двое лыжников

Спасатели безуспешно пытались оказать медицинскую помощь извлеченным из-под нескольких метров снега людям.

БРАТИСЛАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Два лыжника погибли при сходе снежной лавины в горах Высокие Татры на северо-востоке Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

ЧП произошло во второй половине дня 25 февраля. Оперативно доставленные вертолетом к месту трагедии спасатели, вызванные по телефону свидетелями произошедшего, безуспешно пытались оказать медицинскую помощь извлеченным из-под нескольких метров снега лыжникам.

Горноспасательная служба Словакии предупредила в свою очередь о повышенной опасности схода лавин в горах, связанной с ускоряющимся процессом таяния снега в результате резкого потепления.