Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла из жизни советская актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную королеву

На 88-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Наталья Климова. Она не дожила всего два дня до своего дня рождения. Об этом стало известно в среду, 25 февраля.

На 88-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Наталья Климова. Она не дожила всего два дня до своего дня рождения. Об этом стало известно в среду, 25 февраля.

Наталья Климова известна зрителям по ролям в фильмах «Снежная королева», «Гиперболоид инженера Гарина», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор». Пик ее популярности пришелся на 1960-е годы, когда она снялась в картине «Снежная королева», ставшей культовой для нескольких поколений.

Актриса была супругой народного артиста РСФСР Владимира Заманского, который 6 февраля отметил свое 100-летие. С 1998 года пара проживала в Муроме. Похоронят Наталью Климову на территории Свято-Воскресенского женского монастыря, которому чета Заманских оказывала поддержку на протяжении многих лет, сообщает портал «Муром24».