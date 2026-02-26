Скончался актер Владимир Довжик, известный по ролям в «Интернах» и «Бригаде»

На 58-м году жизни скончался российский актер театра и кино Владимир Довжик. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил московский драматический театр «Человек», с которым артист сотрудничал многие годы.
— Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. Театр «Человек» скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память, — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в культовых проектах: «Бригада», «Интерны». Самой известной ролью Довжика стал нейрохирург Юрий Шейнман в сериале «Склифосовский».
С 1998 года Довжик работал в театре «Человек» как актер и режиссер. Он поставил спектакли «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из главных ролей в постановке «Искусство». Коллеги называли его «разноплановым, умным, тонким актером и талантливым режиссером».