Скончался актер Владимир Довжик, известный по ролям в «Интернах» и «Бригаде»

Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в культовых проектах: «Бригада», «Интерны». Самой известной ролью Довжика стал нейрохирург Юрий Шейнман в сериале «Склифосовский».