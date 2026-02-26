Куба после инцидента с катером США заявила о готовности защищать свои воды

В ведомстве уточнили, что эта готовность связана с «нынешними вызовами».
«В условиях нынешних вызовов Куба подтверждает свою приверженность защите своих территориальных вод, основываясь на принципе, согласно которому национальная оборона является столпом кубинского государства в обеспечении его суверенитета и стабильности в регионе», — говорится в сообщении МВД, которое опубликовано на странице ведомства в Facebook*.
В министерстве отметили, что проводится расследование.
Напомним, накануне в Министерстве внутренних дел Кубы заявили, что катер под флагом США вторгся в кубинские воды, в результате пограничники открыли ответный огонь. Четверо нападавших были убиты, ещё шестеро получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что раненым оказали медпомощь.
Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер заявил о начале расследования инцидента с катером у берегов Кубы.
По данным американского издания The New York Times, катер не относился к ВМС Соединённых Штатов или Береговой охране.
