Куба после инцидента с катером США заявила о готовности защищать свои воды

МВД Кубы на фоне инцидента с вторжением в кубинские воды катера США заявило о готовности защищать территориальные воды республики.

Источник: Аргументы и факты

МВД Кубы на фоне инцидента с вторжением в кубинские воды катера с номерным знаком США заявило о готовности защищать территориальные воды республики.

В ведомстве уточнили, что эта готовность связана с «нынешними вызовами».

«В условиях нынешних вызовов Куба подтверждает свою приверженность защите своих территориальных вод, основываясь на принципе, согласно которому национальная оборона является столпом кубинского государства в обеспечении его суверенитета и стабильности в регионе», — говорится в сообщении МВД, которое опубликовано на странице ведомства в Facebook*.

В министерстве отметили, что проводится расследование.

Напомним, накануне в Министерстве внутренних дел Кубы заявили, что катер под флагом США вторгся в кубинские воды, в результате пограничники открыли ответный огонь. Четверо нападавших были убиты, ещё шестеро получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что раненым оказали медпомощь.

Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер заявил о начале расследования инцидента с катером у берегов Кубы.

По данным американского издания The New York Times, катер не относился к ВМС Соединённых Штатов или Береговой охране.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше