Вэнс отреагировал на вторжение катера США в воды Кубы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация не рассматривает инцидент с катером в водах Кубы «как нечто серьёзное».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не рассматривает инцидент с катером в водах Кубы «как нечто серьёзное».

«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе встречи Вэнса с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Накануне в МВД Кубы заявили, что катер под флагом США вторгся в кубинские воды, кубинские пограничники открыли ответный огонь. Четверо нападавших были убиты, ещё шестеро получили ранения. В министерстве подчеркнули, что раненым оказали медпомощь.

Кроме того, МВД Кубы на фоне инцидента с вторжением в кубинские воды проинформировало о готовности защищать территориальные воды республики.

Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер рассказал о начале расследования инцидента с катером у берегов Кубы.

