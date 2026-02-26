Пауэрбанк пассажира задымился во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул

На борту самолета Airbus A320 произошел инцидент. У одного из пассажиров задымился пауэрбанк. Однако самолет сообщением Иркутск — Стамбул успешно сел в месте назначения. Об этом оповестили в пресс-службе «Уральских авиалиний», цитирует ТАСС.
Утверждается, что устройство быстро потушили. За оперативность поблагодарили бортпроводника. В авиакомпании оценили «слаженные и профессиональные действия» сотрудника.
Борт продолжил полет в штатном режиме, подчеркнули в «Уральских авиалиниях». Самолет уже приземлился в Стамбуле.
