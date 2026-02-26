Ричмонд
Пауэрбанк пассажира задымился во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул

Самолет, следовавший из Екатеринбурга, успешно сел в Стамбуле после инцидента с пауэрбанком.

Источник: Комсомольская правда

На борту самолета Airbus A320 произошел инцидент. У одного из пассажиров задымился пауэрбанк. Однако самолет сообщением Иркутск — Стамбул успешно сел в месте назначения. Об этом оповестили в пресс-службе «Уральских авиалиний», цитирует ТАСС.

Утверждается, что устройство быстро потушили. За оперативность поблагодарили бортпроводника. В авиакомпании оценили «слаженные и профессиональные действия» сотрудника.

Борт продолжил полет в штатном режиме, подчеркнули в «Уральских авиалиниях». Самолет уже приземлился в Стамбуле.

Неделей ранее в Амурской области пропал частный вертолет. На борту находились сотрудники Следственного комитета и полиции. Они возвращались с места происшествия. Однако связь с экипажем резко прервалась. Возбуждено уголовное дело.