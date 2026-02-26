В Полтаве и подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Взрывы произошли в Полтаве, информирует телеканал «Общественное».
«В Полтаве были слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
«Взрыв в Запорожье», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.