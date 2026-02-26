Такого не было сто лет: как Новосибирск пережил самую аномальную зиму в истории — 120 леденящих душу фото

Эта зима вошла в метеорологические сводки как одна из самых снежных за весь период наблюдений. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, объем выпавших осадков превысил вековые показатели. В ноябре 2025 года выпало 80 миллиметров снега при норме 20−49, а январские сугробы оказались выше средних значений в полтора раза. Коммунальные службы с начала ноября вывезли с улиц города около 1,5 миллиона кубометров снега.
Однако суровая зима не стала поводом для уныния. Новосибирцы находили способы насладиться сезоном: купались в проруби, катались на сапбордах по замерзшей Оби, занимались виндсерфингом и даже строили иглу из снега.
В нашей подборке — 120 кадров, которые показывают зиму во всей её суровости и красоте. Снегопады, пробки и работа коммунальщиков соседствуют с фотографиями людей, которые не испугались морозов и нашли свои способы провести это время ярко и необычно.